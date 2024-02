Seconda categoria L’Ostra vince e convince Ma scivola l’Argignano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Terza giornata del girone di ritorno dicon le leader che non cambiano nei due gironi con squadre anconetane (C e D), ma si riducono da tre a due. Nel girone C si conferma al comando(foto), chee conin casa sul Terre del Lacrima (3-0) e rimane solo:infatti, che era in testa in coabitazione, pareggia 1-1 col Rosora Angeli ea -2. Si allontana pure il Corinaldo, rivelazione del girone di andata, che viene battuto 2-0 a Cupramontana ed ora è terzo a cinque lunghezze dalla vetta. Nel girone D, mezzo passo falso di FC Osimo e Loreto: per entrambe un pareggio, così gli osimani rimangono al comando a +2 sui loretani. Si avvicinano, invece, in terza posizione, Nuova Sirolese e San Biagio, ora a -4 dal primo ...