“Se la gioca con Modric…” | Inter | Balotelli fa impazzire i tifosi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mariofadell’. La sentenza è arrivata proprio in queste ore e riguarda l’di Simone Inzaghi. L’si è lanciata ormai in maniera importante verso lo Scudetto. Lo scontro diretto vinto contro la Juventus rappresenta chiaramente un passaggio cruciale per i nerazzurri, che hanno cosi potuto non soltanto staccarsi dalla Vecchia Signora (con una partita da recuperare), ma hanno anche avuto modo di dare una prova di forza sul campo. Si, perchè l’si è mostrata più forte in maniera netta, andando ben al di là della semplice vittoria di misura con la quale si è scritto il risultato finale. L’autogol di Gatti, infatti, è stato decisivo in termini di risultato, ma la realtà è ben più strutturata. La Juventus è sembrata poco ...