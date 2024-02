Se diventare mamma a 52 anni ti rende “egoista” | perché non vale mai per i padri?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una donna, la cui identità non è stata resa nota, ha dato alla luce una bambina all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La notizia del parto è stata riportata da buona parte dei media soprattutto per un particolare, ovvero l’età della neo, 52, tanto che più di un giornale ha parlato del parto definendolo “da record”. Questa narrazione è però problematica, sotto diversi punti di vista, e contribuisce suo malgrado ad alimentare tutta una certa retorica della maternità che tende a stigmatizzare la protagonista di questa vicenda. Non sono infatti mancati, sulle pagine social dei media che hanno riportato la notizia, i commenti di chi giudica “troppo vecchia” la donna, e non risparmia parole come “”. “nonna”, si legge ad esempio fra i commenti sulla pagina Facebook di Repubblica; e ancora ...