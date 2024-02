Scudetto Napoli | il film di De Laurentiis | ecco quando uscirà

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Scopri le emozioni dellonel docudi De. Uscita ad aprile 2024 con retroscena e interviste esclusive. Aurelio De, noto produttore cinematografico e presidente del, ha svelato i dettagli del tanto attesosulloconquistato dalnella stagione 2022-2023. Durante la conferenza stampa odierna tenutasi presso il centro sportivo di Castel Volturno, Deha dichiarato che il docu, realizzato dallaauro, potrebbe uscire nelle sale cinematografiche e in una proiezione speciale allo stadio già ad aprile 2024. Ilpromette di riportare in vita le intense emozioni legate alla vittoria del ...

La “Gazzetta dello Sport” ha proposto i conti dei Bilanci delle squadre della Serie A. È interessante notare come i ricavi della Champions abbiano ... (ilnapolista)

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Castel Volturno. Si tratta dell’incontro con ... (terzotemponapoli)

Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha annuncia to l'uscita del film sullo Scudetto del Napoli L'articolo De Laurentiis annuncia : “Film ... (forzazzurri)

Quasi due ore in cui ha provato a spiegare i motivi della crisi del Napoli, scivolato al settimo posto in classifica nella stagione del post scudetto. Aurelio De Laurentiis ha dato la sua ...Fumata nerissima e niente trasferimento al Napoli, la decisione è definitiva: spunta il retroscena alquanto scottante, ecco cosa è successo ..."Mai avrei creduto che nella cena del 12 maggio Spalletti ci comunicasse un anno sabbatico per tornare a fare il contadino e coltivare la terra".