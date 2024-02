Scossa di terremoto Magnitudo 3 3 a Langhirano PR nella regione Emilia-Romagna Ecco i dettagli

Scossa di terremoto a Frassinoro vicino Modena di magnitudo 3.2 : 16 scosse in poche ore anche a Parma 17 scosse di terremoto in poche ore in Emilia-Romagna: la più forte a Frassinoro (Modena), di magnitudo 3.2. Tutte le altre in provincia di Parma (notizie.virgilio)

Scossa di terremoto Magnitudo 3.2 a Frassinoro (MO) - in Emilia-Romagna. Ecco i dettagli. Una Scossa di terremoto di Magnitudo 3.2 si è verificata alle ore 06:02:02 del 7 febbraio 2024 con epicentro localizzato 9 km a W di Frassinoro ... (inmeteo)

Scossa di terremoto Magnitudo 5.3 a LUZON - Filippine. Ecco i dettagli. Una forte Scossa di terremoto di Magnitudo 5.3 si è verificata alle ore 05:05:04 (ora italiana) del 7 febbraio 2024 con epicentro localizzato a ... (inmeteo)