Scoppia un incendio durante la lezione di Karate | palestra evacuata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Era in corso ladinelladel quartiere nord di Magenta, quando improvvisamente è saltata la corrente ed è entrato del fumo. Gli atleti della società Fukai sono usciti in sicurezza, mentre in piazza Cervi arrivavano i vigili del fuoco. Nel locale caldaia della scuola attigua erato un. Erano da poco passate le 18 di ieri sera quando sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nel frattempo è stato allertato anche l’equipaggio di turno della Croce Bianca per soccorrere l’anziano custode che, per fortuna, non ha riportato ferite. Il sopralluogo dei vigili del fuoco è continuato per tutta la sera. Poco prima gli stessi vigili del fuoco erano intervenuti, sempre a Magenta, in via Garibaldi dove era crollato il tetto di ...