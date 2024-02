Scoperto in Iran il più antico rossetto per labbra

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ha 4000 anni è di color rosso cupo e la sua composizione risulta essere simile a quella dei attuali rossetti. E’ il risultato di una ricerca internazionale, pubblicata su Scientific Reports, alla quale ha preso parte un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova specializzata in archeologia, chimica e mineralogia, con collaborazione di archeologi dell’Università di Teheran, Dipartimento Archeologia. I ricercatori hanno analizzato ilcontenuto in un flacone in clorite a forma di piccolo cilindro finemente scolpito con motivi geometrici risalente, secondo la datazione al radiocarbonio, ad un periodo compreso tra il 1900 e il 1700 avanti Cristo. Ematite, manganite e braunite mescolati con cere e olii vegetali, sono gli ingredienti base del cosmetico, una composizione che ha suggerito ai ricercatori che la sostanza fosse usata per colorare le ...