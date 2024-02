Sciopero di 27 ore di Lufthansa | 90% dei voli cancellati | chi rischia di stare a terra

Aumento dello stipendio del 12,5%, o almeno 500 euro in più al mese, per quasi 25.000 dipendenti, tra cui il personale addetto al check-in, alla ... (ilfattoquotidiano)

Lallio . sciopero di 8 ore alla Bedeschi di Lallio , azienda specializzata nella produzione di soluzioni per la movimentazione di ... (bergamonews)

Electrolux : sciopero di almeno tre ore per turno a Porcia

Uno sciopero è in corso oggi tra i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia (Pordenone) che si astengono dal lavoro per 3 ore per ciascun ... (quotidiano)