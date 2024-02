Sciame sismico | ancora paura | nuove scosse nel parmense

Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Ingv alle ore 14.55 in provincia di Parma. La stima, ancora provvisoria, è di magnitudo 3.3. Questa scossa, forse ...Nuova scossa di terremoto nel Parmense: sono almeno quindici da questa mattina. L'ultima ha far tremare la terra è stata di magnitudo 3.3 registrata dall'Ingv verso alle 14.55 in provincia di Parma, l ...In mattinata una scossa di pari magnitudo 3.2, intorno alle 6, è avvenuta invece nei rilievi modenesi, con epicentro a Frassinoro. Le scelte da te espresse verranno applicate al solo dispositivo in ...