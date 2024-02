Sci di fondo | nella 20 km tl mass start dei Mondiali junior argento per Aksel Artusi e bronzo per Davide Ghio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo l’oro di Maria Gismondi arrivano altre due medaglie per l’Italia ai2024 di sci di, in corso di svolgimento a Planica, in Slovenia:20 km tlmaschile dominata dal norvegese Jørgen Nordhagen, infatti,centra l’mentreconquista il. Dominio incontrastato del norvegese Jørgen Nordhagen, che dopo pochi chilometri di gara saluta il resto della comitiva per involarsi da solo con un ritmo insostenibile per gli altri concorrenti ed andare a tagliare il traguardo con il crono di 47’35?9. Alle sue spalle, però, i primi degli umani sono due azzurrini: piazza d’onore per il lecchese...

