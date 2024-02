Sci di fondo | l’Italia scopre Maria Gismondi | oro nella 20 km ai Mondiali juniores

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Oro peraijunior 2024 di sci diin corso a Planica, in Slovenia:20 km in tecnica libera con partenza in linea ad imporsi infatti è l’azzurrina, diciannovenne laziale di Subiaco, che taglia in solitaria il traguardo in 52’48?3. L’azzurrina nel corso della seconda parte di gara detta il ritmo, insostenibile per tutte le avversarie, con la norvegese Anniken Sand, la più immediata delle inseguitrici, che alla fine paga 12?0 dopo essersi staccata a circa 3 km dall’arrivo. Medaglia di bronzo per l’andorrana Gina Del Rio, terza a 21?0. In casa Italia si registrano inoltre il nono posto della bellunese Iris De Martin Pinter a 51?6, il 18° di Virginia Cena a 1’46?5, ed il 19° di Beatrice Laurent a 1’47?1. In passato gli unici due titoli iridati di ...

