Sci alpino | i precedenti dell’Italia femminile a Soldeu Una sola vittoria con Federica Brignone

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Coppa del Mondo 2023-2024 di sciriparte da(Andorra), con un gigante e uno slalom dopo una settimana di pausa forzata. Purtroppo non ci sarà Sofia Goggia, infortunatasi per l’ennesima volta nella carriera di una campionessa tanto forte quanto sfortunata. Non ha ancora sciolto le riserve invece Mikaela Shiffrin, alle prese con l’infortunio rimediato a Cortina e che con un’altra assenza potrebbe riscrivere i connotati della lotta per la generale. Si torna in Andorra dopo le finali del massimo circuito dell’anno scorso, sulla pista denominata Avet sempre piaciuta assai alle ragazze.è una località scoperta in tempi recenti dal Circo Bianco, con la prima gara nella storia disputata dodici anni fa, e una tappa che non è fissa nel calendario. Il campione è quindi ridotto, e qui l’Italia a ...