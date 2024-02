Schlein rischia la poltrona | il mese decisivo | già in moto la macchina per farla fuori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A guardare i sondaggi il campo largo non paga. Alla fine le rilevazioni sulle regionali in Sardegna, quelle vere, sono arrivate e mettono il candidato di centrodestra Paolo Truzzu davanti a tutti al 46% e la coalizione al 48,5% con Fratelli d'Italia stimato al 23,1%. Più di 7 punti percentuali sopra alla coalizione di centrosinistra che si ferma al 41,1% con il Pd stimato intorno al 15% e i Cinquestelle fermi al 10%. Alessandra Todde avrebbe convinto circa il 41,9% degli elettori sardi che, va detto, non sono molto attratti da questa tornata elettorale visto che l'astensionismo si attesterebbe al 50%. Solo l'11% dei sardi ha dichiarato l'intenzione di votare per Renato Soru con la lista ferma sotto al 10, più precisamente al 9,8%. E con questi numeri la coalizione sarda rischierebbe di non superare lo sbarramento fissato al 10%. Un risultato che Soru non ha gradito. Con un lungo post ...