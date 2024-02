Schlein alla Rai | Amadeus all' opposizione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Pd va all’imbrunire a manifestare sotto “Telemeloni”. Ma non c’è nessuno: sono tutti a Sanremo dove “Ama” convoca la mucca Ercolina e canta Bella ciao davanti a dieci milioni di telespettatori

Il Pd va all’imbrunire a manifestare sotto “Telemeloni”. Ma non c’è nessuno: sono tutti a Sanremo dove “Ama” convoca la mucca Ercolina e canta Bella ... (huffingtonpost)

Elly Schlein al presidio davanti alla Rai per protestare contro la propaganda del governo dentro il servizio pubblico : "Basta con TeleMeloni e con ... (fanpage)

I primi minuti del sit-in del Partito Democratico davanti alla sede della Rai a Viale Mazzini a Roma, per chiedere lo stop a ‘tele Meloni’ e per la ... (ilfattoquotidiano)

Primi contatti tra gli staff delle due leader: nel corso della prossima settimana si deciderà una data. Si sta pensando, per accontentare tutti, di organizzare due incontri, uno in Rai e uno a Sky (ch ...Caro direttore, il primo telegiornale che guardo alla sera alle 19.00 è trasmesso da Rai 3, poi a seguire anche gli altri. Neanche le trasmissioni di radio Praga degli anni 1950 ...La leader del Pd e la sua passione per il Festival. "Mi sono cantata tutta la sigla di Mare fuori". Dal 2009 fa il TotoSanremo con i suoi follower sui social ...