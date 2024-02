Schianto auto-moto a Brembate di Sopra | grave un 23enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)diincidente nella serata di mercoledì 7 febbraio adi, all’incrocio tra via IV novembre e via Borgogna. Nel violento impatto tra unae un’è rimasto ferito in modo serio un ragazzo di 23 anni che viaggiava sulla due ruote: ancora poco chiara la dinamica del sinistro, al vaglio della polizia locale e della polizia stradale di Treviglio intervenute sul posto per i rilievi del caso e che hanno disposto momentaneamente la chiusura della strada. Il forte boato provocato dall’incidente ha fatto scendere in strada alcuni residenti, tra i primi a dare l’allarme. Sul posto anche i mezzi sanitari: illesa la donna alla guida dell’, mentre le condizioni del giovane sarebbero serie ma, secondo le prime ...