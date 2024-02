Scandalo nel calcio spagnolo | Tifoso minorenne tocca giocatore del Siviglia | la Liga denuncia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)nella bufera: Un giovanedel Rayo Vallecano avrebbeto con un dito il posteriore deldelLucas Ocampos, durante un incontro indell’altra sera. Le immagini hanno fatto il giro del web. Laha fatto sapere che denuncerà l’episodio alla Procura dei Minori in quanto il responsabile non è ancora maggiorenne. "Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione", dice una nota del. "Mi sono trattenuto perché ho due figlie e spero che domani non succeda a loro – ha detto Ocampos – C’è sempre un pazzo, non tutti i tifosi sono così. Se fosse successo nelfemminile?"

Ha dell'assurdo quanto accaduto ieri sera durante la partita di Liga tra Siviglia e Rayo Vallecano. Il club andaluso si è schierato dalla parte del suo giocatore Lucas Ocampos, molestato da un tifoso ...Purtroppo, il seguito della storia, è meno roseo. Mentre per alcuni secoli il mondo ha visto un miracolo musulmano, in seguito, la decadenza è stata tanto grave da rappresentare un miracolo al ...«Tutti i baci hanno gli stessi diritti». Così Marco Mengoni – non in un monologo, ma in un vero show – usa la kermesse per lanciare ...