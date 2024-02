Scaletta seconda serata Sanremo 2024 | chi canta | ordine canzoni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mandata in archivio la prima puntata del Festival è già tempo di vedere cosa accadrà stasera. Per lapuntata ci saranno diverse novità: a partire dalle esibizioni che riguarderanno soltanto una parte dei concorrenti in gara. Segui la diretta in questo articolo con tutti gli aggiornamenti sullae sull’delleche vedremo in tv. Amadeus e Fiorello– ANSA (ilcorrieredellacitta.com)E’ partita alla grande la 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Tanti ospiti, la musica (con un programma davvero extra large arrivato nel cuore della notte), emozioni e la consueta allegria regalata dalla coppia Amadeus Fiorello. Dal punto di vista della gara abbiamo visto la prima classifica ufficiale che ha mostrato – pronti-via – le prime sorprese. Stasera invece, ...