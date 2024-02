Sassi contro bus Air | azienda valuta soppressione linea Napoli – Mondragone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). Ancora un raid vandalicoi bus di Air Campania nel Casertano. Ieri sera una fitta sassaiolail mezzo in servizio sullaha mandato in frantumi un finestrino e ha fatto saltare lo specchietto retrovisore. Per fortuna, sottol’del trasporto pubblico della Regione Campania, “non vi erano passeggeri a bordo. L’autista, rimasto illeso, è riuscito a fermare il mezzo in sicurezza e ad allertare i carabinieri“. Air ricorda che “i fatti registrati negli ultimi mesi si sono verificati tutti sulle tratte che passando da Aversa conducono a Castel Volturno e. Ad oggi sono cinque i bus finiti nel mirino dei vandali. Oltre ai danni economici per le riparazioni, anche i disagi ...