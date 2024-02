Sartoria e ceramica Il sapere si tramanda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) EMPOLI "Ciak, teatro, azione". Anziani che si scoprono attori, poi si siedono al tornio e lavorano l’argilla. Over 65 tutto fare. Dalla chitarra alla tombola, dalla ginnastica al corso di, nonni vogliosi di mettersi in gioco: perché non è mai troppo tardi per imparare. Tra le iniziative più partecipate di quest’anno promosse dall’Auser di Empoli ci sono i laboratori diper persone fragili. "Le anziane che hanno lavorato una vita in confezione condividono il loro saper fare - spiega Nicola Tani, presidente Auser Empoli - Stessa cosa fa chi ha dimestichezza con la terracotta. La priorità di queste iniziative, molto apprezzate, non è imparare ma socializzare, stare insieme". Auser Empoli ha chiuso il 2023 con 410 soci iscritti. "Un dato in linea con il 2022 - prosegue Tani - ma in calo rispetto al pre ...