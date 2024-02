Sarri | duro litigio con i giocatori | «Se non avete le p***e andate via»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)-Lazio, retroscena da Formello:abbastanza forte tra mister edopo la sconfitta contro l’Atalanta Il Messaggero ha svelato in esclusivo un forte confronto tra Maurizioe la sua Lazio a Formello dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta: «Se dovete fare il compitino per farmi contento, non va bene né per me né per voi. È evidente che c’è qualcosa che non va. Se siete stanchi e nonle p… di dirmelo,da Lotito».