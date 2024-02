Sarri come Mourinho | “Il problema è l’intransigenza”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lotito sembra intenzionato a proteggere Maurizio, criticatissimo dall’ambiente per la sua intransigenza tattica: alla Lazio potrebbe giovare un cambio modulo La partita contro il Cagliari potrebbe essere l’occasione perfetta per permettere a Mauriziodi sperimentare un nuovo modulo, ma non è detto che l’allenatore toscano sia pronto a superare la sua intransigenza tattica. Massimo Caputi ne ha parlato ai microfoni di TyPlay, intervistato da Di Livio. Maurizio(LaPresse)Il giornalista è partito dall’analisi di Inter-Juve. “Il derby d’Italia ha dimostrato lo strapotere nerazzurro. Inzaghi sta migliorando, non è più quello da bilancino. Continua con i cambi quando uno viene ammonito ma non li fa più sempre un certo minuto della partita. La sua crescita è anche nelle soluzioni tattiche“. Nonostante la sconfitta della ...