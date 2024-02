Sardegna | corsa a quattro per la presidenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) AGI - Insonoi candidati alla carica di presidente della Regione alle elezioni del prossimo 25 febbraio. Ecco i profili di Alessandra Todde, Paolo Truzzu, Renato Soru e Lucia Chessa, secondo l'ordine in cui i loro nomi compariranno sulla scheda elettorale, dopo il sorteggio in Corte d'appello a Cagliari. Alessandra Todde. Guida una coalizione di centrosinistra formata da 10 liste: Pd, M5S-A Innantis, Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Uniti per Alessandra Todde, Sinistra Futura, Psi-Sardi in Europa, Fortza Paris, Orizzonte Comune e Demos. Originaria di Nuoro, dov'è nata il 6 febbraio 1969, Todde è laureata in Scienze dell'informazione e poi in Informatica. È ingegnere e ha vissuto e lavorato per anni all'estero dove si è occupata di energia ed evoluzione digitale. Fra il luglio 2018 e l'aprile 2019 è stata amministratrice ...