Sapete cosa significa trovare monete in sogno o per strada?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)per, magari sul marciapiede o in qualche angolo nascosto non è unache capita tutti i giorni, ma è meno insolita di quanto si pensi. In genere, quando accade, pensiamo si tratti di un piccolo colpo di fortuna che ci migliora la giornata e che ci fa riil sorriso. LEGGI ANCHE: — Trovata una lettera, non poteva avvenire una scoperta più romantica di questa >> Che sia anche solo un centesimo,è senza alcun dubbio di buon auspicio e anche sognare di riqualche soldino porta bene: per i più superstiziosi, infatti,che dal regno dei morti, qualcuno a noi caro sta cercando di mettersi in contatto e comunicare la sua presenza in modo alternativo. I più scettici faranno ...