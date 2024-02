Santa Maria a Vico | la moglie riceve due messaggi da un conoscente | lui la massacra di botte

Santa Maria Capua Vetere . Il Comune ha finalmente stipulato una convenzione storica con il Ministero della Disabilità per l’introduzione della tanto ... (casertanotizie)

Santa Maria Capua Vetere . Hostè a Santa Maria Capua Vetere una cucina mediterranea in chiave moderna . Sono due gli imprenditori locali che danno ... (casertanotizie)

Santa Maria Capua Vetere . Azione di protesta da parte degli Agricoltori a Santa Maria Capua Vetere , in provincia di Caserta. Dopo aver mandato in ... (casertanotizie)

Casal di Principe - protesta trattori : partita la marcia verso Santa Maria Capua Vetere

Casal di Principe. Sono partiti con una trentina di trattori, gli agricoltori casertani che protestano, così come sta avvenendo in tutta Italia e ... (casertanotizie)