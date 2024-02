Sanremo | un altro allarme bomba all' Ariston | denunciato un 52enne

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un uomo di 52 anni, con interessi nel campo musicale, è statocon l’ accusa di procuratoperchè ieri mattina, intorno alle 10.30, con una telefonata anonima ha indicato la presenza di un ordigno esplosivo all’interno del teatrodi, dov'è in corso la 74/a edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo ha reso noto la questura di Imperia in una nota. Non è...