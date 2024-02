Sanremo | tweet con body shaming verso Big Mama | Rai apre provvedimento su giornalista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La Rai annuncia l'apertura di undisciplinare pernei confronti di un suodopo unche ieri sera ironizzava sull'outfit di Bigper2024. "L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio appena appresa la notizia deldenigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire undisciplinare nei confronti di unper", la nota della Rai. Proprio il 1 maggio scorso, sul palco del Concertone di Roma, la rapper di Avellino aveva conquistato il pubblico con un discorso sullapositivity, criticando anche il bullismo di cui è stata vittima in prima persona. — [email protected] (Web Info)

Un giornalista Rai è stato accusato di fare body shaming contro BigMama a Sanremo 2024: il reporter ha twittato un ...Delegato della Rai Roberto Sergio appena appresa la notizia del tweet