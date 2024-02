Sanremo | tweet con body shaming verso Big Mama | Rai apre provvedimento su giornalista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – La Rai annuncia l’apertura di undisciplinare pernei confronti di un suodopo unche ieri sera ironizzava sull’outfit di Bigper2024. “L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio appena appresa la notizia deldenigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire undisciplinare nei confronti di unper”, la nota della Rai. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un tweet denigratorio nei confronti di un’artista in gara e la decisione dell’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio di aprire un ... (ilfattoquotidiano)

L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio «appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto ... (feedpress.me)

(Adnkronos) – La Rai annuncia l'apertura di un provvedimento disciplinare per body shaming nei confronti di un suo giornalista dopo un tweet che ieri ... (periodicodaily)

L’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio «appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto ... (feedpress.me)

Il Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto congratularsi con la Nigeria e Victor Osimhen per la finale di Coppa d'Africa raggiunta: "Congratulazioni a Osimhen e alla Nigeria per l'acc ...La Rai ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un suo giornalista per body shaming nei confronti di BigMama.Un giornalista Rai è stato accusato di fare body shaming contro BigMama a Sanremo 2024: il reporter ha twittato un ...Delegato della Rai Roberto Sergio appena appresa la notizia del tweet ...