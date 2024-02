Sanremo | tutte le sorprese della seconda serata | un ritorno emozionante che farà commuovere il pubblico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nonostante un orario non proprio tenero da digerire per il, con il fischio finale arrivato soltanto quando le 2 di notte erano passate da un pezzo, la primadel Festival di2024 è stata un grande successo. Gli spettatori hanno premiato, come da diversi anni a questa parte, la verve del conduttore Amadeus e del suo co-conduttore Marco Mengoni, eletto a vero mattatorekermesse. E si sono goduti una classifica parziale, votata soltanto dalla sala stampa, che vede al momento Loredana Bertà sul gradino più alto del podio, seguita da Angelina Mango e Annalisa. Top 3 tutta al femminile, dunque, anche se di qui alla fine le cose possono ancora cambiare. Cosa succederà nel corso, quella del 7 febbraio? Al netto delle possibili ...