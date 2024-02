Sanremo | sono arrivati gli ascolti | è sorpresa assoluta! Ecco i dati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si è discusso tanto di questa edizione 2024 del Festival di, che ha visto ancora una volta la conferma di Amadeus nel ruolo di timoniere della kermesse. Lo scorso anno, la competizione musicale più seguita d’Italia era stata al centro di innumerevoli polemiche per i tanti gesti concessi ad alcuni artisti sul palco dell’Ariston. Da Fedez a Rosa Chemical, non erano mancati attacchi da parte del governo e querelle rimbalzate per settimane su tutti i principali siti. Quest’anno, Amadeus aveva promesso un festival più lontano dalla politica ma non per questo meno scoppiettante. Il risultato? Per capirlo, basta dare un’occhiata aidegli. Il debutto del quinto festival di Amadeus è stato un assoluto trionfo. L’auditel ha certificato un successo fatto dal 65,1% di share e da 10.561.000 di spettatori. Il direttore ...