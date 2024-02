Sanremo si tinge di platino

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Seè il tempio della musica italiana, e dello stile, è anche quello del grooming. La prima sera ci ha regalato non solo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, anche un trend in fatto di capelli che pensiamo possa funzionare molto nei prossimi mesi. Ovviamente stiamo parlando del biondoin tutte le sue sfumature, da quelle fredde a quelle calde. La parola d'ordine? decolorazione Un trend che non tramonta e che non ha intenzione di farlo ora, anzi, sempre più consolidato che mai. 74thMusic Festival 2024 - Day 1 Irama Daniele Venturelli/Getty ImagesI big che amano il biondo aSicuramente il decolorato effetto bagnato su un capello mosso medio lungo è quello che piace a Irama, Mr. Rain e Il Tre. I capellisu una base scura sono difficilissimi da ottenere, servono ...