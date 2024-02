Sanremo | Mengoni cita Morgan sul palco e lui ‘non l’ho visto | il festival non mi interessa’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) – “mi hato suldell’Ariston in una gag? Ma da quandoè un comico? Non, non guardo Sanremo, non mi interessa”.affida all’Adnkronos una replica ad alzo zero sulla gag di Marcoche, daldell’Ariston, lo ha tirato in ballo con una scenetta in cui ha tirato fuori le manette per le coppie che si presentano in gara insieme e poi uno abbandona ilndo il caso die Bugo accaduto quattro anni fa.Suldi Sanremo, l’ex Bluvertigo è netto: “Non lo guardo, non mi interessa, non mi piace -dice- Per me la musica non è solo ma mia vita, la musica è una cosa seria, importante, profonda, a me non piace vedere spadroneggiare la non competenza, questo occupare ossessivo le tendenze, l’andamento discografico. Non mi piace, non ha senso guardarlo, è la bruttura, tratteniamo il respiro finché non passa. E’ un problema culturale gravissimo”. “Non ho tempo di vedere il” anche perché in questo momento “sono impegnato a fare una cosa che mi interessa di più, ovvero una canzone -aggiunge- Sto musicando un testo tra delle cose scritte da dei carcerati. Ho scelto il testo di un padre a cui è morta la figlia mentre era in carcere. Fare questa cosa è imparagonabile rispetto a guardare il”, conclude. L'articolo CalcioWeb.