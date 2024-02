Sanremo | Loredana Bertè ruggisce ancora VIDEO

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024, Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood: è la top five al termine della prima serata del Festival di. La classifica è stata stilata con il voto della Sala Stampa. L’emozione di Marco Mengoni che regala un brivido all’Ariston riproponendo Due Vite con cui vinse un anno fa, la sorpresa del ritorno di Zlatan Ibrahimovic, Amadeus, la toccante lettera della mamma di Giogiò, il musicista di 24 anni dell’Orchestra Scarlatti Young, ucciso lo scorso agosto a Napoli. Sono le istantanee della prima serata del 74/o festival di, che si apre nel segno del nazional popolare con l’inno della fanfara del IV reggimento dei carabinieri a cavallo, sul green carpet, con il cane mascotte Briciola. Ad aprire la gara è stata Clara. A seguire, ...

