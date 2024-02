Sanremo | La Russa | “Raramente canzoni così brutte | mi sono addormentato”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il Festival di2024 non piace al presidente del Senato Ignazio La. Mentre questa sera va in onda la seconda serata del Festival, con Giorgia nel ruolo di co-conduttrice, Laha detto la sua sul quintocondotto da Amadeus. Intervistato da La Stampa, la seconda carica dello Stato, a proposito della prima serata della kermesse di ieri, ha commentato: “Non mi addormento mai davanti alla televisione, ma ieri sì”. Laha poi aggiunto: “Questo Festival non mi piace,”. Un giudizio il suo che cozza con gli ascolti record della prima serata di2024, con oltre 10 milioni di spettatori in media e punte del 65% di share, come non accadeva dal 1995.