Sanremo | la mamma di Giogiò commuove | “Ciao amore mio” VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Daniela Di Maggio, madre del musicista Giovan Battista Cutolo, ucciso per strada a Napoli dopo una lite per un parcheggio, ha emozionato e commosso il pubblico dell’Ariston, Amadeus e gli orchestrali con la sua commovente lettera, prima di dedicare “alla giustizia” i fiori di. “Figlio mio,di, ti ricordi quando l’anno scorso dovevi suonare nell’orchestra sinfonica die io ti chiesi di venire con te? Tu sei impazzita, un bamboccio con la mammina al seguito mai. mi rispondesti. Dicevi chesembra Napoli ma con una scintilla francese, che sembra una picccola bomboniera, l’unica città in cui ti saresti trasferito se avessi lasciato Napoli. Ti dicevo che anche tu un giorno avresti suonato su questo palco. Quel giorno è arrivato e sai ...