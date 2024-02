Sanremo in surplace Una prima serata morbida e inoffensiva

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Verificata regola televisiva: non è detto che se lo rifai, ti va bene un’altra volta.2024 somiglia all’edizione precedente, ma lo smalto è diventato opaco e lo show non decolla, mentre Amadeus si ripete e sembra un disco incantato. Il mondo va avanti e perfino l’Italia, arrancando, cambia, un po’ ogni giorno. Lo sforzo prodotto dalle ultime edizioni del Festival per rincorrere una società musicale con la quale era da tempo separato in casa, ha prodotto risultati interessanti e qualche stupore, ma si volatilizza se la macchina va in. Che è lo stile con cui il direttore-conduttore ha deciso d’affrontare l’ultimo giro di pista, per tanti motivi, compreso l’esaurimento della proposta e l’allestimento di un’uscita di scena, prudente anticamera del prosieguo di una carriera tv – ...