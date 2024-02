Sanremo | il ritorno di Giovanni Allevi due anni dopo «Il corpo fa male | suono con l' anima» E libera i ricci bianchi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non si dimenticherà in fretta il vortice di emozioni e applausi del Teatro Ariston di, in piedi all'unisono, le mani distrette in preghiera, poi...

Giovanni Allevi dopo più di due anni è tornato a salire su un palcoscenico. La sua ospitata a Sanremo 2024 ha rappresentato l’occasione per questo ritorno sulla scena pubblica, dopo che la malattia lo ..."Il mieloma non si vince, ha colpito la mia capacità di suonare. Ma la mia presenza qui è per testimoniare forza e speranza" ...Non si dimenticherà in fretta il vortice di emozioni e applausi del Teatro Ariston di Sanremo, in piedi all'unisono, le mani di Giovanni Allevi strette in preghiera, ...