Sanremo | i Ricchi e Poveri sono la vera sorpresa! La loro “Ma non tutta la vita” fa ballare l’Ariston VIDEO

La prima sera della 74ª edizione del Festival di Sanremo si chiude con Loredana Bertè che ha stregato la sala stampa piazzandosi al primo posto ottenendo una meritatissima standing ovation dal pubblic ...Il Festival di Sanremo degli artisti liguri in una serata lunghissima con Dargen D'Amico che, vestito di orsacchiotti di pelouche, ha fatto un appello per il cessate il fuoco a Gaza ...SANREMO (ITALPRESS) – Loredana Bertè è in testa nella top five al termine della prima serata del festival di Sanremo. La classifica è stata stilata con il ...