Sanremo | i commenti di Alexa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Anche quest’anno, l’assistente vocale di Amazon, accompagna gli spettatori in ogni serata del Festival, con battute sagaci epungenti sulla kermesse. Eccone alcuni tratti dalla prima serata. Mahmood, voto: 24 carati Torna dopo aver sbancato l'Ariston, e quest'anno sembra avere...

Ecco come è andata la prima serata del Festival di Sanremo 2024 in termini di ascolti: i dati ufficiali con picchi di share e ascolti.La prima serata del Festival di Sanremo 2024 ha riservato diverse gaffe degne di nota: dalla presunta bestemmia alle frecciatine.La classifica ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo, quella della sala stampa, lo piazza al quinto posto mettendo al vertice della top five la "leonessa" Bertè, che, con la sua "Pazza", ...