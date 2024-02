Sanremo hot | E lo sguardo languido di Mahmood a Mengoni con Amadeus come lo Charles Aznavour di Io tra di Voi che ce sto a ffa? Webeti arrapati come per Alesssndro De Santis del duo Santi Francesi I commenti web sono “strahot”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024): “Dargen D’Amico con Onda altaaa”. Dargen che esce a tarda notte: “E invece ascolti bassi.” Il conduttore non ha gradito la battuta. Il cantante con al collo gli orsacchiotti “per tutti i bambini morti tra guerre e immigrazione.” Fioraliso scappata dalla casa “psyco” del Grande Fratello, non

Evento speciale al Palace Hotel Viareggio in vista del Festival Sanremo 2024 . Domenica 28 gennaio alle 17.30 è in programma “ Sanremo Che ... (danielebartocciblog)

SANREMO – La seconda serata del Festival di Sanremo vedrà sul palco metà dei cantanti in gara introdotti attraverso un inedito ‘gioco delle coppie’. Ciascuno di loro sarà presentato da un collega in g ...Una colonna sonora al giorno: i Santi Francesi in esclusiva per Hot Corn scelgono una soundtrack per i nostri lettori direttamente dal Festival di Sanremo ...Il drink a base di Vecchio Amaro del Capo - Red Hot Edition è una creazione di Ettore Diana per festeggiare l’artista ...