Sanremo | Giorgia canta Dargen attacca | Tanti errori ma mai stato politico - La diretta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Amadeus e Fiorello scandiscono il via della seconda serata della 74esima edizione del festival di. 15 inti in gara

Al via la seconda serata del Festival di Sanremo. Alla co-conduzione ci sarà Giorgia, super ospite internazionale John Travolta, mentre Giovanni Allevi tornerà a esibirsi dal vivo dopo lo stop dovuto ...E poi è una delle canzoni più famose e amate della carriera di Giorgia. Il brano fu presentato in gara al Festival di Sanremo 1994 nella categoria Nuove Proposte e si posizionò solamente settimo. Ma, ...(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Standing ovation per Giorgia, co-conduttrice della serata accanto ad Amadeus, alla fine della sua esibizione sulle note di E poi. L'artista romana, in frac dalle lunghissime ...