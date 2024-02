Sanremo | Fiorello sull’irruzione dei cani poliziotto | «Paura per l’allarme bomba? Molti hanno tirato un sospiro di sollievo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Sono venuto in platea, ho il pass faccio quello che voglio». C’èseduto tra il pubblico della prima serata del Festival di, mentre Amadeus lo aspetta in video collegamento. Il comico siciliano racconta cosa è successo alcuni giorni prima all’evento pre Festival al quale è scattatoed erano presenti 27 cantanti in gara: «Eravamo alla festa in villa nobel. Arrivano i poliziotti con ie ci dicono che è un allarme. E in quel momento tuttiundi». Il comico siciliano bacia tutta la prima fila, da Simona Ventura a Zlatan Ibrahimovic a Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. E poi rompe il patto fatto con l’amico e conduttore, salendo sul palco ...