Sanremo | Fiorello fa ballare a John Travolta ‘Qua Qua Dance’ e Tarantella

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'attore a Amadeus: "In America non si parla d'altro che del tuo quintoe delle primarie per scegliere il prossimo conduttore"l'aveva detto: "Chiederò adi fare una cosa che se accetta la sua carriera potrebbe finire in Italia". E alla fine la star americana, dopo aver fatto ad Amadeus un