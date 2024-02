Sanremo | ecco i dati degli ascolti della prima serata

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pronti? Via.i titoli del momento in tutte le home page dei siti internet dei quotidiani italiani: “record” (Corriere); “Un trionfo, Amadeus batte se stesso” (Repubblica); “Bene gli, Amadeus si supera” (La Stampa). Tutto vero: ieri sera Amadeus, alla guida del celebre evento per il quinto anno consecutivo, ha registrato una media dipari a 10 milioni 561mila telespettatori, toccando il 65.1% di share, come riporta Ansa. Una prestazione notevole, che supera l’audiencedel precedente anno fermatosi al 62.5% di share ed è il risultato più alto dal 1995 (Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll). Anno scorso però il Festival aveva raccolto 10 milioni 758mila teste, un po’ di più ...