Sanremo e il Frecciarossa «speciale» per giornalisti e dipendenti Rai | lo stupore di Salvini | «Azienda chiarisca»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’ha stipulato un accordo con la Rai per un treno charter, andata e ritorno, per la cittadina ligure.: «Nessuno ha informato il Ministero»L’ha stipulato un accordo con la Rai per un treno charter, andata e ritorno, per la cittadina ligure.: «Nessuno ha informato il Ministero»L’ha stipulato un accordo con la Rai per un treno charter, andata e ritorno, per la cittadina ligure.: «Nessuno ha informato il Ministero»