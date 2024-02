Sanremo debutta con 10 | 6 milioni e il 65 1%

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il quinto Festival didi Amadeus (dalle 21.25 all'1.59)con una media di ascolti di 10561mila telespettatori con il 65.1% di share. La prima serata del Festival 2023 (in onda dalle 21.18 all'1.40) fece registrare in media 10758mila telespettatori pari al 62.5% di share. La prima parte della prima serata (dalle 21.25 alle 23.31) ha raccolto 1575mila spettatori con il 64.3% di share; la seconda parte (dalle 23.34 all'1.59) ha fatto segnare 6527mila con il 66.9%. L'anno scorso la prima parte della prima serata del festival aveva raccolto 14160mila telespettatori pari al 61.7% di share nella prima parte e 6296mila con il 64.4% nella seconda. Con il 65.1% di share di media, Amadeus batte ...

Amadeus supera se stesso e nella serata di debutto della 74esima Festival di Sanremo, con co-conduttore Marco Mengoni, segna un ascolto medio di 10.561.000 di spettatori per uno share di 65.1%. Si ...