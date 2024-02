Sanremo | Amadeus | ‘Presta? Ringrazio chi c’era | ora si va avanti’**

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) – “chi è stato con me, ma adesso il festival prosegue”. Lo ha dettoin conferenza stampa, in risposta ad una domanda sulla rottura con Lucio Presta, suo manager da tanti anni. “Io amo parlare del presente, del futuro, mai del passato -aggiunge- Ora c’è un presente, un team intorno a me che mi mette nelle condizioni di sentirmi aiutato. Mi sono sempre occupato dei festival, si continua ad andare avanti nella stessa maniera”. L'articolo CalcioWeb.

Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) - "Sanremo è una grandissima gioia, un onore essere qui per il quinto anno di seguito, e come ho già detto sento il ... (liberoquotidiano)

La Rai sarà in grado di trovare un nuovo allenatore bravissimo”. Lo ha detto Amadeus, commentando i risultati della prima serata del Festival di Sanremo. Sollecitato in conferenza stampa su un nuovo ...Colpo di scena a Sanremo 2024 e non è (solo) il record di ascolti. Nella conferenza stampa di oggi Amadeus ha annunciato a sorpresa il ritorno di Gianni Morandi. O meglio, più che annunciato se lo è ...Roma, 7 feb – A Sanremo i cantanti presentati dai cantanti. E’ “Una divertente novità - dice Amadeus in conferenza stampa a Sanremo -: chiamerò i presentatori e poi presenteremo il cantante che presen ...