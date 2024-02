Sanremo | Amadeus | bene | bravo | b…asta!

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(Agi per Us Rai) Quello diè stato senza dubbio un lavoro importante. Riuscire a riportare il Festival al centro della tv e della musica non era impresa facile. Ce l’ha fatta, donandogli una vitalità che lentamente si era spenta per poi iniziare a riaccendersi con i Festival di Carlo Conti. Il palco diè stato tirato a lucido, spazzando via quella patina opaca che Festival di scarso peso non riuscivano a togliere di mezzo. Ora esserci non solo è un desiderio ma quasi un passaggio obbligato per entrare nella musica che conta. E’ diventato un palco capace di lanciare nel gotha della musica cantanti conosciuti dai più giovani ma quasi ignoti al grande pubblico e, contemporaneamente, far scoprire ai più giovani i grandi (per loro, forse un po’ troppo) della musica italiana che fu e che, grazie a ...