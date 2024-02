Sanremo al via con Amadeus e Mengoni Sorpresa Ibra | Bertè prima

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)(ITALPRESS) – Loredanaè in testa nella top five al termine dellaserata del festival di. La classifica è stata stilata con il voto della Sala Stampa. Seguono: Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood.Una serata che ha visto protagonisti i 30 brani, pochi ospiti tra cui Lazza al Suzuki Stage e Tedua sul palco di Costa Smeralda, un momento di commozione con la mamma di Giogiò Cutolo ucciso per una banale lite a Napoli, laZlatanhimovic e la presenza sul palco della “tigre delle nevi” Federica Brignone, l'omaggio a Toto Cutugno con la sua voce che canta “Gli amori” accompagnata dall'orchestra, le battute di Fiorello che rompe il patto, sale sul palco per poi apparire in Rvm dichiarando che l'altro sè era generato dall'”intelligenza artificiale”. ...

SANREMO (ITALPRESS) – Loredana Bertè è in testa nella top five al termine della prima serata del festival di Sanremo. La classifica è stata stilata con il voto della Sala Stampa. Seguono: Angelina Man ...E la prima serata di Sanremo è andata, anche con qualche minuto di anticipo ...L’inizio con la fanfara dei carabinieri, poi Marco Mengoni che dà il via allo show, palesemente emozionato. Come ...Le incursioni del mattatore siciliano non sono mancate durante la serata, tra tutte quella in cui proprio davanti al Teatro di via Giacomo Matteotti ha indossato un lungo mantello nero con la scritta ...