Sanremo 2024 | traduzione di I p’ me | tu p’ te | la canzone di Geolier

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Rappresentante del rap e quota partenopea di questo festival,porta sul palco del festival I p’ me, tu p’ te, un brano scritto interamente in napoletano. Ma cosa significa esattamente il brano del cantante rap del momento? Ecco ladella suain gara a, significato di “I p’ me, tu p’ te” Un brano interamente in napoletano quello di, che quest’anno porta avanti la quota napoletana e la sua sfumatura rap con I p’ me, tu p’ te. Un testo che ha destato qualche polemica sin da prima che il festival inziale perché, a detta di alcuni, non rispetta la metrica e il vocabolario corretto della lingua napoletana. Visualizza questo post su Instagram Nonostante questo, il brano di, che ...