Sanremo 2024 | top five della sala stampa | in testa c’è Loredana Berté

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)– Il Festival di, dopo la sua serata inaugurale, ha già un primo responso: la top, che vede in. Qui di seguito tutti e cinque i classificati: 1.Bertè – Pazza 2. Angelina Mango – La noia 3. Annalisa – Sinceramente 4. Diodato – L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fiorella Mannoia in gara al Festival dicon il brano “Mariposa” Babelnova Orchestra al Festival dicon Dargen D’Amico in un omaggio a Ennio Morricone, Red Canzian ...